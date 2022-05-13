Бетербиев: «Необходимо организовать бой с Биволом»

Если Артур победит Смита, то речь идет о бое за «абсолюта»

Фото: boxingscene.com

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в случае победы над обладателем титула WBO Джо Смитом (28-3, 22 KO) готов провести бой за звание абсолютного чемпиона с Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO):



Если все сейчас получится, бой пройдет хорошо, и у меня будет три пояса, то, конечно, нужно делать поединок с Биволом. Необходимо организовать этот бой и для нас, и для зрителей, и для всех. Для чего мы здесь? У меня конкретных предложений никогда не было, но я всегда слышал, как сторона Бивола говорит, что они готовы. Но я никогда не получал предложения от него, чтобы отбоксировать. Я слышал, как они в интервью говорили, что готовы. На самом деле это самый актуальный бой, если все будет нормально.

Напомним, что Бивол после победы над Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO) рассматривает денежный вариант реванша с Канело.