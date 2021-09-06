Бетербиев – о бое Джошуа – Усик: «Если у тебя нет удара, то в супертяжелом весе делать нечего»

Россиянин считает, что у украинца немного шансов в поединке против AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) скептически смотрит на шансы бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом дивизионе Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В прямом эфире в Instagram российский боксер заявил, что Усику будет сложно в супертяжелой весовой категории, поскольку у него нет мощного удара. «Я считаю, что Джошуа должен выиграть. Он настоящий тяжеловес, а Усик стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Полутяжелый и тяжелый вес – это разные вещи на самом деле. Вообще есть такое мнение специалистов, что если у тебя нет удара, то там делать нечего. У Джошуа есть удар, и я считаю, что он не такой простой боксер. У него большой, хороший арсенал. Понятно, что у Усика тоже хороший арсенал: он двигается, прыгает. Но это бокс. В нем важно бить тоже». Член команды Александра Усика раскрыл план на бой против Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде