Бетербиев – о потенциальном поединке с чемпионом UFC: «Пока что Дана Уайт не заинтересовался этим»

Россиянин рассказал, что его инициатива не заинтересовала президента американского промоушена

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО), который в прошлом году заявил, что хотел бы провести бой против чемпиона UFC, в прямом эфире в Instagram рассказал, что пока его инициатива не заинтересовала президента американского промоушена Дану Уайта.

«На самом деле для меня чисто спортивный интерес был. Это может быть интересно для зрителей, фанатов бокса и ММА: действующий чемпион мира по боксу проведет бой с действующим чемпионом UFC. Именно по правилам ММА мне интересно, ведь понятно, что по боксу я, возможно, буду превосходить бойца ММА. А вот в ММА, думаю, мне будет сложнее. Поэтому для меня было важно сделать бой по правилам ММА с чемпионом UFC. Пока что Дана Уайта, походу, не заинтересовался этим, поэтому я никуда не спешу, чувствую себя хорошо».

Артур Бетербиев прокомментировал возможность проведения боя с мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).