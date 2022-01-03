Бетербиев отказался давать прогноз на бой Усик – Фьюри

Россиянин не следит за поединками «Цыганского Короля»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» отказался прогнозировать победителя потенциального мегафайта в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Я извиняюсь, но я не буду сейчас ничего говорить про это [бой Усик – Фьюри]. И даже о реванше [Усик – Джошуа] ничего не буду говорить. Изначально, чтобы дать свою точку зрения на этот бой, мне надо смотреть этих ребят. Но я не смотрел ни одного – ни Джошуа, ни Тайсона Фьюри, никого. Я сейчас скажу, что какой-то тренер так говорил, другой так. Чисто, ссылаясь на их мнение, я скажу, но это не будет моим [прогнозом]. Поэтому если давать оценку, я должен сидеть и пересматривать все бои, быть специалистом. Потом боксом кто будет заниматься?».

Артур Бетербиев рассказал, что он с уважением относится к Александру Усику.