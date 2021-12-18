Нокдаун и нокаут. Бетербиев разобрался с Брауном и защитил пояса WBC и IBF

Россиянин одержал вторую победу над соперником топ-уровня

Артур Бетербиев / фото - Getty Images

В главном событии турнира по профессиональному боксу, который состоялся в Монреале (Канада), в поединке сошлись чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) и бывший чемпион мира американец Маркус Браун (24-2, 16 КО).

С самого старта встречи Бетербиев начал работать первым номером, стараясь зажать Брауна у канатов, в то время как американец в основном отвечал одиночными джебами. Стратегии россиянина принесла результат – в 7 раунде Артур отправил своего оппонента в нокдаун. Бетербиев продолжил оказывать прессинг и все же нокаутировал Брауна в 9 трехминутке.

Бетербиев – Браун видео нокаута:

Artur Beterbiev is a bad, bad man #BeterbievBrowne pic.twitter.com/Nlf1qZQiJI — Top Rank Boxing (@trboxing) December 18, 2021

Таким образом, Бетербиев одержал вторую победу над соперником топ-уровня после триумфа над Александром Гвоздиком в 2019 году.

Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол

