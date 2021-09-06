Бетербиев: «Почему бы мне не побоксировать с Канело, если он поднимется в мой вес?»

Альварес уже побеждал чемпиона полутяжелого веса

Артур Бетербиев / фото - C"

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) поделился мнением о возможном бое против лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Россиянин высказался о Канело в прямом эфире своего Instagram.

«Конечно, бой с Канело был бы интересен. Если он поднялся в мой вес и победил чемпиона в моем весе, Ковалева, то почему бы мне с ним не побоксировать? Я готов к таким боям. Если Канело поднимется в мою весовую категорию, то, получается, он хочет оспорить со мной мой вес. Тогда придется пройти через ринг для этого. Поэтому никаких проблем не вижу, чтобы провести бой с Канело».

Промоутер Эдди Хирн ранее назвал другого боксера полутяжелого дивизиона, который может встретиться с Канело в ринге.