Бетербиев попросит Хабиба и Сен-Пьера помочь ему с дебютом в MMA

Артур хочет бои лишь с чемпионами





Артур Бетербиев / Фото: РИА Новости

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) высказался о возможности провести бой в MMA.

«Да, я говорил, что мне было бы интересно подраться по правилам ММА, но это потому что, видимо, было слишком хорошее настроение. Мне было бы интересно сделать бой с чемпионом в ММА. Я чемпион в боксе, и мне нужен чемпион в смешанных единоборствах. Я боксер, агитирую за бокс, представляю бокс. Потренироваться с Хабибом или с Жоржем… Мы разные виды спорта представляем, но если мне организуют бой в ММА, я, конечно, попрошу помочь мне и Жоржа, и Хабиба, чтобы они поделились своим опытом».

Напомним, 20 марта Бетербиев проведет бой с немцем Адамом Дайнесом. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Ранее Бетербиев заявлял о желании подраться в MMA лишь с чемпионом UFC.