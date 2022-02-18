Бетербиев: «Поставил условие Хирну о бое с Усиком»

Российский чемпион мира хотел бы провести бой в тяжелом весе

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Чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) рассказал, почему в свое время подписал соглашение с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума, а не Matchroom Эдди Хирна.

Вы говорите об испытаниях, титулах, что это более важно. Хотите ли вы однажды подраться за титул в крузервейте?

Конечно, да. Я не хочу возвращаться в прошлое, но я должен сказать следующее. Когда я обсуждал свой контракт с Top Rank и Matchroom Эдди Хирна, в то время все титулы завоевал Усик. В то время я только стал чемпионом IBF в 80 кг, а Усик был абсолютным чемпионом в 91 кг. И я поставил простое условие Эдди Хирну – если ты гарантируешь мне бой за его титулы в его весе – я подписываюсь с тобой. И они пару недель молчали, и так и не ответили. Вот почему я не подписался с ними. В то время они предложили немного меньше, чем Top Rank, но для меня испытание там было более сложное. Я не хочу говорить об Олимпиаде и прошлых наших боях, но в профессионалах мне интересно, как прошел бы наш поединок. Другие перчатки, 12 раундов, без шлемов. Я объяснил?

Напомним, сейчас Бетербиев продолжает выступать в полутяжелом весе, в то время как Усик поднялся в супертяжелый дивизион.