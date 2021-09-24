Бетербиев предсказал победителя боя Усик – Джошуа

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне

Фото: boxingscene.com

Объединенный чемпион мира в полутяжелом вес, непобежденный россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» поделился своим прогнозом на бой между обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), который состоится 25 сентября в Лондоне.

«Я считаю, что Джошуа выиграет, хотя на самом деле вообще никогда не даю прогнозы. Но так как я косвенно связан с этим человеком, наши карьеры где-то пересекались... Я думаю, что Джошуа должен выиграть этот бой – или нокаутом, или решением судей. Победу Усику я не даю. Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Все знают, что это не самая популярная категория, не самая денежная. Надо осознавать эти моменты».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.