Бетербиев прокомментировал слухи о поединке Канело – Бивол

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) на подкасте Calling Russ Anber заявил, что заинтересован в том, чтобы в будущем встретиться с победителем поединка Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) – Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО).

Это хороший сценарий, но я не мечтаю об этом. Я не просыпаюсь с мыслями об этом. К тому же я не такой, как люди, которые думают о деньгах. Да, деньги – это хорошо, но я отдаю предпочтение титулам. Думаю, что это нехорошо, но я ведь боксер.

Я не бизнесмен, а просто боксер. Я и в любительский бокс пришел ради Олимпиады, чтобы выиграть золотую медаль. Но когда я перешел в профессионалы, началась другая история. Это больше работа, а не мечта. Я думаю об этом как о своей работе».