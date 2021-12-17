Бетербиев с первого раза не вложился в вес и рисковал потерять титулы еще до выхода в ринг

18 декабря россиянин проведет бой против Маркуса Брауна

Фото: DAZN

Чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) только со второго раза сумел вложиться в вес на церемонии взвешивания перед боем против Маркуса Брауна (24-1, 16 КО).

Лимит категории – 79,4 кг. Россиянин с первой попытки показал 79,5 кг. После этого ему дали 2 часа на то, чтобы согнать вес. В противном случае, Бетербиев бы лишился поясов еще до выхода в ринг. Со второй попытки чемпион вложился в лимит – 79,4 кг.

Браун на весах показал 79,2 кг.

Бой Бетербиев – Браун состоится 18 декабря в Монреале. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.