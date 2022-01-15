Бетербиев: «У Джошуа проблемы с левшой Усиком»
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью YouTube-каналу ММАТИКА упрекнул британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за выступление в поединке против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Я не могу прокомментировать этот момент, потому что до сих пор не смотрел их бой. Я тогда был на подготовке в Канаде, в Монреале. Прямо накануне боя со мной связался какой-то корреспондент и начал говорить со мной за Олимпиаду, туда-сюда, чуть-чуть мне поджег. Я же в любом случае живой человек, у меня все в порядке со всеми этими процессами.
Когда он мне сказал про Олимпиаду… Олимпийские игры – это была моя мечта. Из-за Олимпиады я пришел в бокс. Это мотивировало меня на протяжении всей моей карьеры. И он говорит, что этот бой везде обсуждается, что я выиграл и меня засудили. А потом спрашивает про бой с Джошуа. Я очень просто ответил на этот вопрос. Я сказал, что даю Усику шансы. Он спрашивает: «Ты вообще не даешь Усику шансов?» Я отвечаю: «Почему не даю? Кто будет хорошо подготовлен, тот и выиграет». Так и получилось. На тот момент хорошо был подготовлен Усик.
Как мы поняли после боя, у Джошуа проблемы с левшой. Это его большой минус. Я сказал элементарные, простые вещи: если Джошуа проиграет Усику, то он плохой тяж, плохой боксер. Если ты такого уровня боксер, то должен знать элементарные вещи, например, как боксировать с левшой».
Артур Бетербиев высказался о поражениях Александру Усику на чемпионате мира-2011 и ОИ-2012.