Бетербиев: «У нас с Ковалевым типо есть история. Которую он сочинил»

Фото: Sports.kz

Чемпион мира WBC, IBF в супертяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) считает, что его бой против соотечественника Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО), с которым они давно конфликтуют, не имеет смысла:

Кстати, мнение, что Ковалев - единственный, кого я именно хотел побить - ошибочное, я думаю. Он чуть-чуть перешел границы, начал нецензурное что-то говорить. Плюс мы же были в одной сборной. Кто там был – знает, кто как себя вел… Мне ничего доказывать не надо.

У него была славная карьера, но она прошла. Надеюсь, со здоровьем у него все хорошо и так же будет в дальнейшем. Я на него зла не держу. Осадок остался, но всевышний рассудит и все расставит на свои места».