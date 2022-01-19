Бетербиев: «У нас с Ковалевым типо есть история. Которую он сочинил»
Чемпион мира WBC, IBF в супертяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) считает, что его бой против соотечественника Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО), с которым они давно конфликтуют, не имеет смысла:
«Считаю, что наш бой уже неактуален. Вот если бы у Ковалева чемпионский бой был – как во время, когда он с Канело дрался, – тогда мне это интересно было бы. Чемпион с чемпионом. Тем более у нас типа там какая-то история есть. Которую он сочинил… Раньше можно было это устроить, а сейчас я думаю: чего с ним боксировать? Я на боксеров зла не держу. Врачи ведь на больных зла не держат? Вот и я пытаюсь относиться к боксерам с юмором и пониманием.
Кстати, мнение, что Ковалев - единственный, кого я именно хотел побить - ошибочное, я думаю. Он чуть-чуть перешел границы, начал нецензурное что-то говорить. Плюс мы же были в одной сборной. Кто там был – знает, кто как себя вел… Мне ничего доказывать не надо.
У него была славная карьера, но она прошла. Надеюсь, со здоровьем у него все хорошо и так же будет в дальнейшем. Я на него зла не держу. Осадок остался, но всевышний рассудит и все расставит на свои места».
Ранее Бетербиев назвал двух боксеров, с которыми реально организовать бои.
Напомним, недавно промоутерская компания россиянина анонсировала большой поединок для него в 2022 году.