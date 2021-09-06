Бетербиев: «Усик и Холифилд – это 2 разные вещи»

Россиянин считает ветерана сильнее украинца

Артур Бетербиев / фото - РБ

Чемпион мира по версиям WBC/IBF в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) высказался в прямом эфире своего Instagram об Александре Усике (18-0, 13 КО). Россиянин уверен, что украинцу далеко до легендарного Эвандера Холифилда.

«Здесь сравнивают Холифилда с Усиком, что он сможет перебоксировать Энтони Джошуа. Я с Усиком боксировал. Конечно, с Эвандером я не дрался, но Усик и Холифилд – это две разные вещи. Холифилд - очень жесткий парень. У него не то, что удара нет, - он намного сильнее физически, чем Александр. Поэтому я не считаю, что стоит сравнивать Холифилда с Усиком».

Подобное сравнение ранее сделал соотечественник Артура.

Сам Бетербиев недавно высказался о бое против лидера рейтинга Р4Р.