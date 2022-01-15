Бетербиев – Усику: «Фьюри – другой персонаж, с ним не будет так легко, как с Джошуа»

Россиянина смущает внешний вид «Цыганского Короля»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью YouTube-каналу ММАТИКА заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) станет для украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) более сложным соперником, чем британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Я думаю, что Тайсон Фьюри – это другой персонаж, с ним не будет так легко. И тем более он по габаритам больше. Честно, не в обиду Тайсону Фьюри сказано, но, например, на Мохаммеда Али посмотришь – он такой четкий, видно, что он спортсмен. Не такой мускулистый, как Энтони Джошуа, но видно, что он боксер, спортсмен. На Тайсона Фьюри посмотришь, где-нибудь на улице встретишь – скажешь, что он не спортсмен. Меня чуть-чуть смущает, что спортсмен пропагандирует такой внешний вид. А так если у него все получается при таком виде, у меня вопросов нет».

Артур Бетербиев упрекнул Энтони Джошуа за выступление в поединке против Александра Усика.