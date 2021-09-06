Бетербиев: «В год я минимум три боя могу провести спокойно»

Россиянин утверждает, что большие паузы между поединками происходят не по его вине

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что большие паузы между боями происходят не по его вине.

По словам россиянина, он готов проводить 3-4 поединка в год, однако соперники не хотят выходить с ним в ринг.

«В год я минимум три боя могу провести спокойно. Если захотеть, и четыре могу. Я хочу боксировать, это не моя вина, что так получается. Я готов выходить 3-4 раза в год. Это же моя работа, я за бои получаю деньги. Не думайте, что я не хочу боксировать. Если бы у меня пояса не было, вообще тяжело было бы найти, кто хочет со мной боксировать. Сейчас у меня титулы, и я знаю, что кто-то хочет их у меня отобрать. Поэтому я сильно не переживаю по поводу соперника. Кому-то в любом случае придется со мной боксировать».

Артур Бетербиев прокомментировал потенциальный поединок с чемпионом UFC.