Бетербиев: «Владимир Кличко куда более сложный боксер, чем Усик»

Россиянин считает, что Джошуа сможет победить Александра

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что если обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) смог в свое время победить Владимира Кличко, то уж тем более справится с Александром Усиком (18-0, 13 КО), с которым ему предстоит сразиться 25 сентября.

«Я считаю, что Джошуа победит Усика, потому что он настоящий тяжеловес. Он не такой простой боксер. То, что случилось в бою с Энди Руисом, - это чисто человек недооценил его, не настроился на него. Они в последний момент взяли его на бой, потому что у Энтони несколько раз поменялись соперники. Нельзя по этому бою оценивать потенциал Джошуа. На самом деле Джошуа - очень крутой боксер. Он выиграл у Кличко, а Владимир - не подарок. Я считаю, что он куда более сложный боксер, чем Усик. Поэтому я думаю, что выиграет Джошуа. А так это бокс. В боксе все бывает. Усик тоже хороший боксер. Он сделал суперрезультат в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец в любом случае, но я думаю, что выиграет Джошуа».

Артур Бетербиев скептически смотрит на шансы Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.