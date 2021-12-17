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Бетербиев vs Браун. Россиянин проведет только второй бой в карьере, с соперником топ-уровня

XSPORT.ua представляет поединок нокаутера из Чечни и технаря из США
Бокс Профессиональный бокс
10:21
Бетербиев vs Браун. Россиянин проведет только второй бой в карьере, с соперником топ-уровня Превью
Маркус Браун vs Артур Бетербиев / Фото: Top Rank

18 декабря в Монреале (Канада) состоится поединок чемпиона мира по версиях WBC и IBF в полутяжелом весе 36-летнего россиянина Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и 31-летнего американца Маркуса Брауна (24-1, 16 КО).

БЕТЕРБИЕВ

Артур пришел в бокс в 2013 году после поражения от Александра Усика на Олимпийских играх в Лондоне. И пускай вас не удивит, но с тех пор отличительной чертой этого мастера кожаной перчатки стало малое количество проведенных боев. Например, у Василия Ломаченко также небольшое количество поединков, но в оппозиции множество достойных и топовых соперников, к которым нужны долгие тренировочные лагери. У Бетербиева иная ситуация – большинство из своей оппозации он мог бы встать и нокаутировать среди ночи.

Бетербиев против Усика
Бетербиев против Усика

До боя с Александром Гвоздиком многие болельщики даже смеялись над Бетербиевым, называя его специалистом по «мешкам». Но у этих фанатов бурлящие эмоций постоянно вынуждают их преувеличивать. Артур только в первых пяти боях боксировал с джорнименами. Затем ему давали бои с малоизвестными середняками. У некоторых, таких как Каллум Джонсон, до россиянина были очень классные рекорды.

Свой чемпионский пояс IBF Бетербиев не отбирал. Он его завоевал, когда тот стал вакантным. Тогда Артур ради титула нокаутировал малоизвестного немца Энрико Келлинга.

В октябре 2019-го Артур впервые провел бой не с середняком. В объединительном поединке он встретился с украинцем Гвоздиком. До боя фаворитом считался Александр лишь из-за своего опыта и техники. А когда боксеры вышли на ринг, то мы увидели как хороший боксер, работающий в стиле профи, за счет физического превосходства сломил парня, боксирующего в любительской манере. Яркий пример такого же боя мы наблюдали в начале декабря в бою Джервонты Дэвиса и Исаака Круса. Претендент, будучи слабее, за счет профессиональной манеры ведения поединка доставил «Танку» немало проблем. Бетербиев также боксировал с «Гвоздем» и сломил его.

Гвоздик - Бетербиев
Гвоздик - Бетербиев

После завоевания пояса Бетербиев почти полтора года не боксировал из-за перенесенного коронавируса и проблем с поиском соперника. Артур вернулся лишь в этом году и снова подрался с середняком. Несмотря на идею, что Адам Дайнес должен был стать легкой мишенью для россиянина, даже с ним у него возникли определенные проблемы. Думаем, что на чемпионе отразился простой и коронавирус.

Браун станет для Бетербиева вторым соперником в карьере, уровень мастерства которого оценивается как топового боксера. При этом, Маркус никак не лучше Гвоздика.

БРАУН

Браун в профессиональном боксе дольше Бетербиева, но лишь сейчас ему предстоит боксировать за титул чемпиона мира. По ходу его карьеры многие оппоненты, как и у Артура, были среднего уровня.

Интересно, что Маркус в 2016-м побеждал непобедимого на тот момент Радивое Калайджича. А только через три года у этого же оппонента выиграл и Бетербиев. В 2017-м Маркус также провел неплохой бой, прервав карьеру Шона Монагана без поражений. Соперник после этого провел еще три боя, два из которых проиграл, после чего больше на ринг не выходил.

Первым топовым оппонентом Брауна в бою за временный чемпионский пояс WBA стал шведский экс-чемпион мира Баду Джек. Несмотря на уровень противника, Маркус победил его легко – уверенным решением судей. Тогда ему удалось использовать преимущество в передвижении против медленного оппонента. 

Паскаль против Брауна
Паскаль против Брауна

В августе 2019-го Браун получил поединок против ветерана Жана Паскаля. В том бою Маркус считался большим фаворитом, и подтверждал это своим боксом – он был лучше. Однако, во втором, и дважды в седьмом раундах американец побывал в нокдауне. Пройди бой 12 раундов, то Браун имел бы шансы выиграть, но схватку из-за рассечений остановили в середине восьмого раунда и очки подсчитывали на момент остановки.

Поражение от Паскаля стало большим ударом по репутации Брауна, поскольку он уступил сопернику, давно пребывающему на спаде. Маркусу пришлось долго отходить от того поединка и он вернулся на ринг лишь в апреле текущего года, выиграв решением судей у российского джорнимена Дениса Грачева.

ПРОГНОЗ

В предстоящем поединке у Брауна будет преимущество в росте и размахе рук. При этом, он левша, имеет отличный джеб, хорошие ноги. С такими навыками в боксе можно добиться многого, если бы не один огромный минус – он очень часто теряет концентрацию. Поэтому нельзя представить, что Браун может провести бой, так как Александр Усик против Энтони Джошуа, где было 12 раундов полной концентрации со стороны украинца.

У Бетербиева есть свои преимущества над американцем. У Артура столько дури в кулаках, что проблемы будут не только у всех полутяжей, но и у всех крузеров. Россиянин отлично работает на средней и ближней дистанциях, у него крепкий подбородок и хороший технический арсенал.

Бетербиев по своей стилистике всегда прессингует и давит соперников к канатам, где им не скрыться. В бою с ним каждому из боксеров необходимо очень быстро передвигаться, уклоняться и делать все это в одном темпе все 12 раундов.

Мы считаем, что в предстоящем поединке Артур устроит ожидаемый прессинг. И если в первой половине боя он будет натыкаться на джеб, то во второй сломит оппонента и выиграет бой досрочно. Конечно, у Брауна есть шансы, но если он падал от ударов Паскаля, то от попаданий Бетербиева упадет и подавно.

Единственное, что может спасти Брауна, это последствия после перенесенного Артуром коронавируса. Например, Александр Поветкин и Теофимо Лопес заразились, а затем проиграли свои бои.

Прогноз: Победа Бетербиева нокаутом в 9-м раунде.

Онлайн трансляция поединка Бетербиев – Браун.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

Карен Агабекян
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