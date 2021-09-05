Бетербиев: «Джошуа победит Усика. Вопрос только в том, как он это сделает»
Бетербиев: «Я готов боксировать с Канело»
Чемпион полутяжелого веса – о потенциальной встрече с мексиканцем
11:10
Артур Бетербиев / фото - Getty Images
Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) прокомментировал возможность проведения боя с лидером рейтинга p4p, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). В прямом эфире в своем Instagram Бетербиев заявил, что готов выйти в ринг с Канело и открыт к любым предложениям.
«Я этот бой рассматриваю, конечно, я готов. Буду боксировать. Если каких-то подводных камней не будет, то я готов. Канело – очень хороший боксер технически, физуха неплохая у него. А будет бой или нет, это лучше у него спросить. Бокс – это моя профессия, и я готов к любым предложениям».
Напомним, Артур Бетербиев также высказался о поединке Джошуа – Усик.