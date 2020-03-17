Бетербиев: «Я готов к бою с Канело. Теперь вопросы к нему»

Россиянин заинтересовался поединком

Артур Бетербиев / фото - The Sun

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) высказался о поединке против лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (55-1-2, 37 КО). Россиянин заявил, что готов встретиться с Канело и ждет ответа от мексиканца. Приводит слова нокаутера The Sun.

«Конечно, мне интересен бой с Канело, я за. Спросите Канело, за него я говорить не могу. Но если спросить меня, я готов к бою. Теперь вопросы к нему».

Артур 20 марта вернется в ринг боем против немца Адама Дайнеса (19-1-1, 10 КО). XSPORT проведет трансляцию поединка чемпиона WBC та IBF.