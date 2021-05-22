«Бей бомжей дома дальше». Редкач ответил на вызов Беринчика

Иван Редкач / фото - Getty Images

Скандально известный украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) ответил на вызов Дениса Беринчика (15-0, 9 КО). В своем Facebook Редкач заявил, что не видит смысла драться с соотечественником, а также рассказал, что боксеры уже встречались в ринге.

Тебе платят 40 тысяч долларов за голые кулаки. Смешно. Рабский контракт. Я бы такой контракт не подписывал. Это факт. Ты свое имя не на помойке сделал. Твое имя в любительском боксе. Финалист Олимпиады, финалист чемпионата мира, и тебе платят в профи за бои 5-10 тысяч. Это смешно.

Я без голых кулаков поставлю ставку и получу денег больше, чем ты за все свои бои в профи боксе. Есть способы легко заработать денег, нежели как ты. Думай, пожалуйста. А не краску мне отбивать собрался. Я покрасился, подстригся, а ты кушать хочешь, одеваться хочешь, свой метал литовский заправлять, на котором ездишь, бензином должен. На все нужны деньги. Время летит быстро. Действуй. Я тебе желаю: сохрани свою голову после боя с Лобовым».