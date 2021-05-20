Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Без бокса не пропадет. Лопес показал неплохие навыки танцора
Чемпион мира поупражнялся в хореографии
20 мая 16:59
Теофмио Лопес / фото - Bleacher Report
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) опубликовал новое видео в своем Instagram. Боксер показал, как умеет двигаться, исполняя хореографические движения.
Следующий бой американец проведет 19 июня против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).
Промоутер Лопеса Боб Арум рассказал, что ждет боксера дальше.