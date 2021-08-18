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Без официального статуса. Редкач предложил Беринчику свои условия боя

Иван готов провести с Денисом выставочный поединок

Бокс Профессиональный бокс
09:59
Без официального статуса. Редкач предложил Беринчику свои условия боя
Иван Редкач / Фото: Инстаграм

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в Instagram предложил Денису Беринчику (15-0, 9 КО) провести выставочный благотворительный поединок.

«Наш бой в Украине и Америке интересен с натяжкой. А бесплатно и Денис, и я драться не будем, потому что наша подготовка обходиться дороже, чем бой. Если вы хотите посмотреть этот поединок, то я с удовольствием приму вызов Дениса, мы можем сделать благотворительный 12-раундовый спарринг.

Это будет как поединок, но он не пойдет на BoxRec. Это будет зрелищно, красиво и людям понравится. Так мы можем это сделать, а если по профессиональным критериям, то этот бой никто не оплатит так дорого, как он этого стоит.

Если это интервью увидит инвестор, то может подтянуться и организует нам бой. Фанаты бокса будут рады. Они реально увидят крутой поединок в Украине. Чисто благотворительный бой. Это было бы на пользу нашему украинскому народу, детям, которые нуждаются, плюс это хорошая мотивация для детей».

Напомним, ранее Редкач заявил, что им не нужен Александр Красюк для боя с Беринчиком.


Карен Агабекян
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Денис Беринчик Иван Редкач

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