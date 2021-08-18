Без официального статуса. Редкач предложил Беринчику свои условия боя

Иван Редкач / Фото: Инстаграм

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в Instagram предложил Денису Беринчику (15-0, 9 КО) провести выставочный благотворительный поединок.



Это будет как поединок, но он не пойдет на BoxRec. Это будет зрелищно, красиво и людям понравится. Так мы можем это сделать, а если по профессиональным критериям, то этот бой никто не оплатит так дорого, как он этого стоит.

Если это интервью увидит инвестор, то может подтянуться и организует нам бой. Фанаты бокса будут рады. Они реально увидят крутой поединок в Украине. Чисто благотворительный бой. Это было бы на пользу нашему украинскому народу, детям, которые нуждаются, плюс это хорошая мотивация для детей».