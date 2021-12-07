Билл Хэйни: «Диас хотел показать себя как цепной пес, однако столкнулся с таким же парнем»

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Билл Хэйни, отец и член тренерской команды чемпиона WBC в легком весе (до 61.2 кг) Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO), в интервью SecondsOut оценил его выступление против соотечественника Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO).

Девин не перестает развиваться, и это происходит прямо на наших и ваших глазах. Однако всем необходимо набраться терпения, ведь это не самый быстрый процесс. Диас оказал давление, которого не смог оказать Линарес, и мы определенно сделаем выводы из боя».