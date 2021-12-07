Хэйни: «Если Камбосос хочет сохранить пояс франчайзинговый пояс WBC, то вперед»
Билл Хэйни: «Диас хотел показать себя как цепной пес, однако столкнулся с таким же парнем»
Отец Девина похвалил своего сына
21:50
Фото: boxingscene.com
Билл Хэйни, отец и член тренерской команды чемпиона WBC в легком весе (до 61.2 кг) Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO), в интервью SecondsOut оценил его выступление против соотечественника Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO).
«Джо-Джо» Диас пришел сражаться. Он хотел показать себя как цепной пес, однако столкнулся с таким же парнем. Наша команда не могла бы гордиться Девином еще сильнее.
Девин не перестает развиваться, и это происходит прямо на наших и ваших глазах. Однако всем необходимо набраться терпения, ведь это не самый быстрый процесс. Диас оказал давление, которого не смог оказать Линарес, и мы определенно сделаем выводы из боя».
Девин Хэйни объяснил, почему не смог нокаутировать Джозефа Диаса.
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