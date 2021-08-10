Билл Хэйни: «Не секрет, что Райан Гарсия избегает Девина»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Билл Хэйни, отец чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 KO), уверен, что непобежденный Райан Гарсия (21-0, 18 КО) избегает встречи с его сыном, пытаясь договориться о поединке с обладателем временного титула WBC Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).

Билла Хэйни цитирует ресурс boxingnews24.com:

Команда Джозефа Диаса ведет переговоры с Райаном Гарсией. Роберт Диас из Golden Boy Promotions признался, что они не выходили на нас. Он ничего не сделал, чтобы устроить бой Диаса с Девином. Он сказал, что с точки зрения Golden Boy проще устроить бой Райана с Джозефом.

Не секрет, что Райан Гарсия избегает Девина. Легко продвигать историю о том, что на бою с Райаном можно заработать больше денег. Но действительно ли это так?».