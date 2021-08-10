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Билл Хэйни: «Не секрет, что Райан Гарсия избегает Девина»

Отец Девина уверен, что непобежденный американец избегает встречи с его сыном
Бокс Профессиональный бокс
11:55
Билл Хэйни: «Не секрет, что Райан Гарсия избегает Девина»
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Билл Хэйни, отец чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 KO), уверен, что непобежденный Райан Гарсия (21-0, 18 КО) избегает встречи с его сыном, пытаясь договориться о поединке с обладателем временного титула WBC Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).

Билла Хэйни цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Девин - чемпион WBC. Если вы говорите об обязательных претендентах, то вам следуем упомянуть о том, что, насколько я знаю, впервые в современной истории три обязательных претендента не хотят выходить в ринг с Девином.

Команда Джозефа Диаса ведет переговоры с Райаном Гарсией. Роберт Диас из Golden Boy Promotions признался, что они не выходили на нас. Он ничего не сделал, чтобы устроить бой Диаса с Девином. Он сказал, что с точки зрения Golden Boy проще устроить бой Райана с Джозефом.

Не секрет, что Райан Гарсия избегает Девина. Легко продвигать историю о том, что на бою с Райаном можно заработать больше денег. Но действительно ли это так?».

Райан Гарсия планирует провести следующий бой в октябре.

Рене Тер Велде
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Теги

Девин Хэйни Райан Гарсия Джозеф Диас

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