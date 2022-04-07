«Біля мого будинку лежав вбитий 10-річний хлопчик». Президент WBC Ukraine розповів про звірства, які коїли рашисти в Бучі

За декілька годин до окупаціх міста Ковальчук вивіз сім’ю

Фото: WBC Ukraine

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» розповів, що російські окупанти в Бучі вбивали мирних людей прямо посеред вулиці:



Пощастило, буквально за кілька годин вивіз сім’ю, родичів, дітей, сусідів з Бучі. Тому що пару годин зволікань, і ми вже звідти б не виїхали. На нашій вулиці було вбито дуже багато людей, знищено багато будинків. Людей просто розстрілювали прямо на вулицях. Люди лежали днями, діти… Прямо біля мого будинку лежав 10-річний хлопчик, мама якого лише через 4 дні знайшла тіло. Всіх їх поховали за 2 тижні до того, як зайшли наші війська. У братській могилі, котрі зараз знаходят, як ви знаєте, і в Бучі, і в Ірпіні, в Гостомелі, в Бородянці. Дуже багато інших людей, які були вбиті в підвалах і так далі.

Нагадаємо, що після реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Олександр Усик (19-0, 13 KO) хоче взяти бракуючий титул WBC.