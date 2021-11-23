Бивол в следующем поединке подерется с бывшим бойцом братьев Кличко
Бивол: «Чем опасен Саламов? Во-первых, это бокс...»
Чемпион WBA – о предстоящей защите титула
17:37
Дмитрий Бивол / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) рассказал о подготовке к поединку с Умаром Саламовым (26-1, 19 KO), который состоится 11 декабря в Екатеринбурге (Россия).
«Я знаю своего соперника, видел некоторые его бои. Это высокий парень, серьезный и достаточно техничный боксер. Он должен был, вроде бы, драться за чемпионский титул WBO – теперь я встречусь с ним. На протяжении нескольких недель тренируюсь в Краснодаре, а в Екатеринбург планирую прилететь 4-5 декабря. Раньше со мной работали два спарринг-партнера, сейчас тренируются трое, а потом опять будут двое. Здесь есть, с кем тренироваться и всегда есть запасные спарринг-партнеры».
«Все они наши ребята, которые действуют в манере, схожей с той, которая у Саламова. У меня пауза в выступлениях была не такая уж и большая, предыдущий бой я проводил в мае. Это нормально, и, лучше, чем выходить на ринг раз в полтора года, с учетом эпидемиологической ситуации. Чем опасен Саламов? Во-первых, это бокс, а, во-вторых, против тебя выходит противник, который тоже хочет победить и у которого есть свои амбиции. Будем еще смотреть его бои и лучше изучать оппонента».
Ныне Бивол заканчивает тренировочный процесс в Краснодаре, где в его лагере присутствуют сразу три спарринг-партнера.
В последнем поединке Бивол защитил пояс от посягательств Крейга Ричардса (17-2-1, 10 KO).
Комментарии 0