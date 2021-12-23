Гвоздик: «Не думаю, что Биволу нужен бой со мной»
Бивол: «Джошуа все делал под дудку Усика»
Дмитрий отметил, что изначально считал Энтони фаворитом схватки с Александром
08:58
Дмитрий Бивол / Фото: RT
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол
(19-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Боксерская правда прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (2-2, 22 КО).
«Джошуа у меня был лидером, потому что он дома, физически сильнее и он тоже подвижный, у него достаточно скорости. Меня удивило в Усике, и нужно отдать ему за это должное, как он настроился на этот бой. Мне прямо очень понравился настрой, с которым он вышел. Как только начался поединок, стала видна колоссальная разница в опыте боев между Джошуа и Усиком. Александр навязал ему свое, а Энтони все делал под дудку Усика. Джошуа стоял, ходил-ходил, прицеливался – это как раз то, что было нужно. Он пытался с ним боксировать. В общем, все карты были на стороне Усика.
Усик весил много и двигался. За это нужно отдать ему должное, он молодец. Но я всегда знал, что он функционально крепкий. Ему хватает физики, чтобы делать неприятно своим соперникам, а вот функционально он, конечно, превосходит намного.
В реванше я буду думать по-другому – что Усик должен выиграть, а не Джошуа, как я считал перед первым боем. Думаю, что все будет на стороне Усика».
Напомним, ранее Бивол подтвердил, что близок к объеденительному бою с Артуром Бетербиевым.
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