Бивол: «Джошуа все делал под дудку Усика»

Дмитрий Бивол / Фото: RT

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Боксерская правда прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (2-2, 22 КО).



Усик весил много и двигался. За это нужно отдать ему должное, он молодец. Но я всегда знал, что он функционально крепкий. Ему хватает физики, чтобы делать неприятно своим соперникам, а вот функционально он, конечно, превосходит намного.

В реванше я буду думать по-другому – что Усик должен выиграть, а не Джошуа, как я считал перед первым боем. Думаю, что все будет на стороне Усика».