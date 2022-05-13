Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»

Россиянин поблагодарил GGG за поздравление с победой над Канело

Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в интервью FightHype.com поблагодарил обладателя титулов WBA/IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO) за поздравление с победой над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO). «Прежде всего, я благодарен Геннадию. Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился. Он давал и дальше дает уверенность бойцам из Восточной Европы. Я поддерживаю его с тех пор, как он перешел в профессионалы. Мне нравится его стиль». Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом. Геннадий Головкин встречался с Саулем Альваресом дважды – в первом бою официально была объявлена ничья, а во втором поединке GGG проиграл Канело решением судей.

Рене Тер Велде