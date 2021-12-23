Чаниев: «Комми особо ничего не сделал в бою против Ломаченко»
Бивол: «Ломаченко ожидаемо разобрал Комми»
Также Дмитрий отметил, что ганец ему симпатичен
09:38
Дмитрий Бивол / Фото: YouTube
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Боксерская правда высказался о победе украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над ганцем Ричардом Комми (30-4, 27 КО).
«Если честно, я не смотрел бой Ломаченко – Комми. Ребята смотрели, когда летели, а я так, мельком. Поэтому что-то сказать не могу ни по последнему, ни по предпоследнему бою. Те, нарезки, которые я видел – это классно.
Комми вообще мне симпатичен как боксер и человек, есть в нем что-то такое. Хорошо, в принципе, Ломаченко ожидаемо его разобрал».
Напомним, Бивол также рассказал, как Александр Усик его удивил в бою с Энтони Джошуа.