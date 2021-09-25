Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бивол: «Мне кажется, бой будет складываться так, что Усик будет где-то опережать по ударам Джошуа»
Чемпион WBA будет поддерживать украинского боксера
11:39
Дмитрий Бивол / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) поделился ожиданиями относительно предстоящего поединка в рамках супертяжелого дивизиона между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Мне импонируют оба боксера, особенно Усик. Мне нравится его мышление в ринге, скорость, выносливость. Это тот боец, который может все 12 раундов продвигаться. Он постоянно закручивает соперника. Что касается Джошуа, то тут физическая сила на лицо. Вдобавок он высокий и подвижный. Я думаю, бой должен продлиться 12 раундов. Насчет того, кто победит, конечно же, шансов больше у Джошуа. Потому что все-таки бой в Англии, он природный супертяжеловес. Но я буду болеть за Усика. Мне кажется, бой будет складываться так, что Усик будет где-то опережать по ударам Джошуа. За счет своей скорости. Но, думаю, Джошуа будет идти вперед, поддавливать Усика. Усик будет двигаться назад, пытаться закручивать. Но насколько он будет точен – вот здесь вопрос. И насколько сильный урон будут наносить Джошуа удары Усика – тоже вопрос. У Джошуа есть замечательный удар – правый апперкот. Вот он его очень хорошо использует. Мне интересно, получится ли с таким боксером, как Усик, нанести такой удар, потому что он левша. Это чисто с профессиональной точки зрения. Поэтому вижу бой так: Джошуа поддавливает, много принимает ударов на себя, где-то его Усик закручивает, но насколько это все точно будет… Поэтому и интересен этот бой!».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.