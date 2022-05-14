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Бивол: «Мне не особо интересно спускаться вниз ради четырех поясов и реванша с Альваресом»

Россиянин не стремится провести реванш с Канело во втором среднем весе, чтобы попытаться отобрать у мексиканца звание абсолютного чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
17:40
Бивол: «Мне не особо интересно спускаться вниз ради четырех поясов и реванша с Альваресом»
Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в интервью Fight Hub TV заявил, что не стремится провести реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) во втором среднем дивизионе, чтобы попытаться отобрать у Канело пояса.

«Если откровенно, то, конечно, мне лучше в полутяжелом весе, потому что это моя весовая категория. Почему я раньше говорил, что могу подраться во втором среднем весе? Во-первых, потому что это было около двух лет назад, и тогда я был меньше, а сейчас немного поднабрал. Во-вторых, мне нужны были очень хорошие соперники. Я мог бы перейти во второй средний дивизион, чтобы заполучить бой. Теперь у меня есть поединки, и мне не особо интересно спускаться вниз ради четырех поясов и реванша с Канело.

Возможно, я бы смог вложиться в лимит второго среднего веса ради четырех поясов. Вероятно, это может состояться, но лучше подраться в полутяжелом весе».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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