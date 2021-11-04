Гвоздик: «Альварес победит Бетербиева, а Бивол будет для него более сложным соперником»
Бивол начал подготовку к следующему поединку
Дмитрий может подраться в декабре
13:54
Дмитрий Бивол / Фото: Инстаграм
Обладатель пояса WBA Super в полутяжелом весе, россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) в Instagram
показал как готовится к следующему поединку.
«Подготовка к бою»,
Напомним, ранее стало известно, что в декабре у Бивола может состояться бой в России. Затем россинин может провести объеденительный поединок с Артуром Бетербиевым, либо с Саулем Альваресом, либо с Хильберто Рамиресом.
Комментарии 0