Бивол начал подготовку к следующему поединку

Дмитрий может подраться в декабре





Дмитрий Бивол / Фото: Инстаграм

Обладатель пояса WBA Super в полутяжелом весе, россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) в Instagram показал как готовится к следующему поединку.



«Подготовка к бою»,

Напомним, ранее стало известно, что в декабре у Бивола может состояться бой в России. Затем россинин может провести объеденительный поединок с Артуром Бетербиевым, либо с Саулем Альваресом, либо с Хильберто Рамиресом.



