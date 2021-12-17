Бивол успешно защитил титул чемпиона мира WBA
Бивол: «Наша команда сейчас за то, что нам нужны титульные бои, неважно с Бетербиевым или Смитом»
Чемпион WBA – об унификации поясов в полутяжелом дивизионе
08:21
Дмитрий Бивол / Фото - sports.ruЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе, россиянин Дмитрий Бивол (19-0-0, 11 KO) в интервью YouTube-каналу USACHEV TV высказался о грядущем поединке обладателя титулов WBC и IBF Артура Бетербиева (16-0, 16 KO) против Маркуса Брауна (24-1, 16 КО) и поделился мыслями относительно объединительного боя со своим соотечественником.
«Я думаю, Бетербиев должен выигрывать, но Браун, конечно, непростой боец. Все зависит от того, в какой форме будет Бетербиев. Вообще, конечно же, он здесь на лидирующих позициях».
«Наша команда сейчас за то, что нам нужны титульные бои, неважно с Бетербиевым или Смитом. Безусловно, нужны такие поединки, и все мы понимаем, что готовы к ним. Но пока нет понимания, кто бы мог это сделать и допустить этот бой».
«Допустить в том плане, что Бетербиев вроде как с Top Rank. Вадим Корнилов всегда на связи с людьми из Top Rank. Там не было переговоров, их не спрашивали, готовы ли они или нет, но были вопросы типа: «Интересен этот бой? Вы готовы взять этот поединок?». Они отвечали, что пока у них нет возможности организовать этот бой. Как я понимаю, нет финансовой составляющей, которая могла бы принести хороший доход от этого поединка. Я думаю, у RCC есть возможность сделать такой бой».
Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:30.
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