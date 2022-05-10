Бівол назвав умови для реваншу з Альваресом

На такі пропозиції Канело може не піти

Бівол vs Альварес / Фото: Matchroom Boxing

Суперчемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) в інтерв'ю DAZN Boxing Show назвав свої умови для реваншу проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО).

«Реванш – це не моя першочергова ціль. У мене є ціль стати абсолютним чемпіоном світу. Я хочу боротися проти інших чемпіонів. У Канело є опції у контракті. Хоча це і не моя мета, але я, звичайно, дам йому реванш, якщо він цього хоче, він дав мені можливість, тому я, природно, теж йому дам. У реванші хочу більше грошей. Я хочу бути першим на постерах і таке інше. Якщо він на це не погодиться, то без проблем».

Нагадаємо,після бою Альварес був незгодний з рішенням суддів.