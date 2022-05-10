«Слишком для него». Рой Джонс дал совет Альваресу после поражения от россиянина
Бівол назвав умови для реваншу з Альваресом
На такі пропозиції Канело може не піти
21:49
Бівол vs Альварес / Фото: Matchroom Boxing
Суперчемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) в інтерв'ю DAZN Boxing Show назвав свої умови для реваншу проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО).
«Реванш – це не моя першочергова ціль. У мене є ціль стати абсолютним чемпіоном світу. Я хочу боротися проти інших чемпіонів. У Канело є опції у контракті. Хоча це і не моя мета, але я, звичайно, дам йому реванш, якщо він цього хоче, він дав мені можливість, тому я, природно, теж йому дам.
У реванші хочу більше грошей. Я хочу бути першим на постерах і таке інше. Якщо він на це не погодиться, то без проблем».
Нагадаємо,після бою Альварес був незгодний з рішенням суддів.
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