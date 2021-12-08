Бивол объяснил решение уйти с американского рынка на российский

Дмитрий отметил, что ни в США ни в Европе ему не давали никаких гарантий





Дмитрий Бивол / Фото: AllBoxing

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал в интервью YouTube-каналу RCC: MMA & Boxing почему подписал контракт на три боя в России.



Ранее промоутерские компании RCC Boxing Promotions и Мир Бокса стали со-промоутерами Бивола.

«Во-первых, последние годы у меня была пауза, ни от одного промоутера не было гарантий, что мне организуют бои. С RCC Boxing мы достигли таких соглашений, что если будут интересные предложения из-за границы, мы их тоже можем совместно рассматривать. Помимо этого, у меня есть гарантии того, что RCC Boxing в случае моих успешных боев сделает еще два поединка. Конечно же, всегда, в любой сфере нужно ставить перед собой максимальные задачи и стремиться к ним идти. У меня есть цель - стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Безусловно, я стремлюсь к ней».

Напомним, 11 декабря Бивол проведет бой против Умара Саламова. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.