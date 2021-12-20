Бивол весной 2022 года выйдет в ринг против Бетербиева или Альвареса
Бивол подтвердил, что близок к бою против Бетербиева
Объединительный поединок может пройти в мае 2022 года
20 декабря 18:12
Фото: Allboxing
Чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) подтвердил, что его следующим соперником может стать обладатель титулов WBC, IBF Артур Бетербиев (17-0, 17 КО):
«Это действительно так, этот бой может быть в мае. У всех есть желание организовать этот бой. Всегда относился к Артуру с уважением, помню его по сборной. У нас абсолютно спокойные отношения».
Накануне появилась информацию, что в мае Бивол может встретиться с Саулем Альваресом. Также в поединке с россиянином заинтересован Хильберто Рамирес.
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