Бивол: «Пока что мы ждем решения Альвареса»

Россиянин подтвердил, что готов провести поединок против мексиканца

Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью Olamsport подтвердил, что готов провести поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

«Пока что мы ждем решения, как там команда Сауля Альвареса решит. Им сделано предложение, а мы-то что? Мы согласны. Это у них планов много всяких, они смотрят, в какую сторону двигаться. Пока ждем от него. Если не Сауль Альварес, то будут другие варианты. И тоже мы планируем в мае боксировать. Артур Бетербиев? Он сейчас занят. Они договариваются о бое с Джо Смитом, поэтому пока там нет возможности отбоксировать в мае».

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что поединок с Дмитрием Биволом будет тяжелым для Сауля Альвареса.