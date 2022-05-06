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Бівол – про заклики Кличка недопустити його бій з Канело: «Сумно, що він змішує спорт і політику»

На жаль, бій з Саулем Альваресом все ж відбудеться
Бокс Профессиональный бокс
16:59
Бівол – про заклики Кличка недопустити його бій з Канело: «Сумно, що він змішує спорт і політику»
Дмітрій Бівол називає війну політикою / Фото - boxingscene.com

Чемпіон WBA в напівважкому дивізіоні Дмітрій Бівол (19-0, 11 КО) відреагував на те, що Володимир Кличко закликав недопустити його бій з Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) через війну, яку розв’язала росія:

«Всю його кар’єру я вболівав за нього, мені подобалося, як він бився, і, звичайно, я був радий, коли він переміг.

Він – спортсмен, і повинен знати, що спорт і політика не одне й те саме. Він був спортсменом, а тепер він політик. Сумно, що він змішує спорт і політику».

На жаль, бій Бівола з Альваресом все ж відбудеться. Хочеться вірити, що мексиканець 7 травня нокаутує ще одного росіянина.

Нагадаємо, в команді Усика натякнули на те, що готові боксувати з Канело.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Дмитрий Бивол Владимир Кличко Сауль Альварес

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