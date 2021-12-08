Бивол: «Саламов заслужил титульный бой своими победами»

Дмитрий Бивол / Фото: profile.ru

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу RCC: MMA & Boxing высказался о своем следующем соперника Умаре Саламове (26-1, 19 КО).



Он заслужил свое право своими победами. У него много боев, он достаточно техничный боксер, высокий. Это серьезный соперник. В любом бою я настроен серьезно и настроен на то, что соперник несет опасность. Это же бокс».