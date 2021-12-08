Бивол: «Саламов заслужил титульный бой своими победами»

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
15:00
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу RCC: MMA & Boxing высказался о своем следующем соперника Умаре Саламове (26-1, 19 КО).
«Умар Саламов является человеком, который действительно сейчас заслуживает бой за титул чемпиона мира. Он должен был боксировать по версии WBO, но так сложились обстоятельства, что будет драться за титул WBA. Это достойный соперник.Напомним, Бивол проведет поединок с Саламовым 11 декабря. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Он заслужил свое право своими победами. У него много боев, он достаточно техничный боксер, высокий. Это серьезный соперник. В любом бою я настроен серьезно и настроен на то, что соперник несет опасность. Это же бокс».
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