Бивол успешно защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин в 12 раундах деклассировал Саламова

Фото: yandex.ru

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (19-0-0, 11 KO) одержал победу над соотечественником Умаром Саламовым (26-1-1, 19 KO) в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

Поединок прошел всю дистанцию – 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).



Чемпион контролировал ход встречи и владел преимуществом практически в каждом раунде. Уже к середине поединка Саламов заметно сдал в ногах, окончательно отдав инициативу и сосредоточившись исключительно на разовом ударе.

Таким образом, Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года.