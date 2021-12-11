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Бивол успешно защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин в 12 раундах деклассировал Саламова
11 декабря 23:30
Фото: yandex.ru
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (19-0-0, 11 KO) одержал победу над соотечественником Умаром Саламовым (26-1-1, 19 KO) в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.
Поединок прошел всю дистанцию – 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).
Чемпион контролировал ход встречи и владел преимуществом практически в каждом раунде. Уже к середине поединка Саламов заметно сдал в ногах, окончательно отдав инициативу и сосредоточившись исключительно на разовом ударе.
Таким образом, Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года.
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