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Бивол в следующем поединке подерется с бывшим бойцом братьев Кличко
Россиянин Саламов профессиональную карьеру начинал в Украине
22 ноября 13:20
Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images
Стал известен соперник чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO) в поединке, который пройдет 11 декабря.
Российский боксер в своем Instagram заявил, что сразится с соотечественником Умаром Саламовым (26-1, 19 KO). Саламов начал в 2012 году профессиональную карьеру в Украине, подписав контракт с промоутерской организацией братьев Кличко K2 Promotions, с который сотрудничал до 2015 года.
11 декабря, Екатеринбург.
В последнем поединке Бивол защитил пояс от посягательств Крейга Ричардса (17-2-1, 10 KO).
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