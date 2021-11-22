Бивол в следующем поединке подерется с бывшим бойцом братьев Кличко

Россиянин Саламов профессиональную карьеру начинал в Украине

Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images

Стал известен соперник чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO) в поединке, который пройдет 11 декабря.



Российский боксер в своем Instagram заявил, что сразится с соотечественником Умаром Саламовым (26-1, 19 KO). Саламов начал в 2012 году профессиональную карьеру в Украине, подписав контракт с промоутерской организацией братьев Кличко K2 Promotions, с который сотрудничал до 2015 года.

11 декабря, Екатеринбург.

В последнем поединке Бивол защитил пояс от посягательств Крейга Ричардса (17-2-1, 10 KO).