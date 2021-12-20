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Бивол весной 2022 года выйдет в ринг против Бетербиева или Альвареса
Чемпион WBA может провести объединительный бой со своим соотечественником
10:21
Дмитрий Бивол / Фото - eurosportЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) может провести в мае следующего года поединок против лучшего боксера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Об этом сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов, по словам которого другим вариантом для его клиента является проведение объединительного боя с обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым (17-0, 17 KO).
«В начале следующего года решится, будет Дмитрий боксировать в мае против Бетербиева или против Канело».
Напомним, накануне Бетербиев в 9-м раунде одержал досрочную победу над обязательным претендентом по версии WBC американцем Маркусом Брауном.
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