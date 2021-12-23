Бивол: «Ломаченко ожидаемо разобрал Комми»
Бивол: «Я бы радостью отбоксировал с Рамиресом, несмотря на то, что у него нет пояса»
Чемпион WBA назвал причину своего решения
13:01
Дмитрий Бивол / Фото - championat.comЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью ресурсу «Боксерская правда» сообщил, по какой причине намерен выйти в ринг с непобежденным мексиканцем Хильберто Рамиресом (43-0, 28 KO).
«Давным-давно, когда Рамирес ушел с ESPN от Боба Арума, у него был вариант, он даже общался с Эдди Хирном, но его что-то не устроило, и он не подписался. Тогда мог состояться наш бой. Затем он начал сотрудничать с Golden Boy. Они проявили желание побоксировать с нами в декабре – как раз в ту дату, которая у него была. Но тогда у нас уже были договоренности с РМК».
«Сейчас, как я понимаю, они стали обязательными претендентами на мой титул. Это здорово. Я бы радостью отбоксировал с Рамиресом, несмотря на то, что у него нет пояса. Этот боксер давно пишет всякие гадости – мне это не очень нравится».
«Как к боксеру к нему тоже есть интерес, потому что у него большой рекорд, он был чемпионом в другом весе. Это интересный бой для меня. Я чувствую азарт в этом поединке».
Накануне появилась информацию, что в мае Бивол может встретиться с Саулем Альваресом.
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