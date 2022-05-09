Бивол: «Я хочу подраться за все пояса во втором среднем весе»

Россиянин готов спуститься ради реванша с Канело в его весовую категорию

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в интервью Fight Hub TV заявил, что готов спуститься ради реванша с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) в его весовую категорию, чтобы претендовать на все четыре титула Канело.

«Я хочу подраться за все пояса во втором среднем весе. Это хорошо. Почему бы и нет? Я думаю, что смогу сделать вес. Возможно, смогу. Мне необходимо очень тщательно об этом подумать. Сделать вес в полутяжелом дивизионе – не проблема для меня. Я не ощущаю проблем. Вероятно, я могу сделать и 168 фунтов. Перед пандемией коронавируса я был уверен в этом на сто процентов, но во время пандемии я сидел дома и запасался жиром».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.