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Бивол: «Я не могу сказать, что – Бетербиев великий мастер защиты»

Россиянин высказался о навыках соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
09:05
Бивол: «Я не могу сказать, что – Бетербиев великий мастер защиты»
Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью ресурсу «Боксерская правда» поделился мнением о выступлении чемпиона WBC/IBF Артура Бетербиева  (17-0, 17 KO) в поединке против Маркуса Брауна (24-2, 16 КО).

«Этот поединок Бетербиева я посмотрел. Прошлый тоже смотрел, но вообще не помню, если честно. Вот этот еще как-то в памяти остается. Анализировать чужие бои мне сложнее, чем свои.

Особо нет ощущения, что он подседает. Я смотрел его бои еще когда был любителем. У Артура всегда было такое, что он пропускал удары. Я не могу сказать, что это великий мастер защиты. Да, он пропускает, но наносит больше урона. Те удары, которыми он попадает, причиняют сопернику намного больше урона.

В принципе, в этих боях он также пропускал, но нанес свои удары, которые хотел. Это всегда было. Как судить, сдает он или нет? Наверное, если Бетербиев не наносит свои удары, а пропускал он всегда».

Дмитрий Бивол подтвердил, что его следующим соперником может стать Артур Бетербиев.

Рене Тер Велде
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Дмитрий Бивол Артур Бетербиев

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