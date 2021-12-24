Бивол: «Я не могу сказать, что – Бетербиев великий мастер защиты»

Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) в интервью ресурсу «Боксерская правда» поделился мнением о выступлении чемпиона WBC/IBF Артура Бетербиева (17-0, 17 KO) в поединке против Маркуса Брауна (24-2, 16 КО).

Особо нет ощущения, что он подседает. Я смотрел его бои еще когда был любителем. У Артура всегда было такое, что он пропускал удары. Я не могу сказать, что это великий мастер защиты. Да, он пропускает, но наносит больше урона. Те удары, которыми он попадает, причиняют сопернику намного больше урона.

В принципе, в этих боях он также пропускал, но нанес свои удары, которые хотел. Это всегда было. Как судить, сдает он или нет? Наверное, если Бетербиев не наносит свои удары, а пропускал он всегда».