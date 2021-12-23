Бивол: «Я не могу сказать, что Канело выбирает слабых соперников»

Дмитрий Бивол / фото - The Ring

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) высказался в адрес абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), а также признался, что не поддерживает распространившееся мнение относительно слабых оппонентов мексиканца.

Может быть, где-то он подбирает для себя удобное время, как с Ковалевым получилось. Но в целом это все равно крутой боксер, абсолютный чемпион мира. К примеру, Каллум Смит – дочтаточно молодой боксер, он был чемпионом. То, что он не подготовился, – это его проблемы. У него было время на подготовку. Билли Сондерс тоже был чемпионом. Если ты чемпион, то говорить какие-то отмазки уже не очень».