Альварес: «Бивол – великий боксер, я проиграл сегодня»
Бивол: «Я знал, что у Канело тяжелые удары и верил в то, что могу победить»
Россиянин прокомментировал свою победу над мексиканцем
12:30
Дмитрий Бивол / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в интервью SecondsOut прокомментировал свою победу над Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
«В своих последних поединках я не испытывал наслаждения, потому что эти бои не были для меня вызовом. Я просто защищал свой чемпионский титул против каких-то ребят и все ставили на меня. Сейчас же я наслаждался боем, слышал и видел, как множество болельщиков кричали и сегодня это меня мотивировало.
Конечно, когда мой соперник лучше, тогда и я лучше раскрываюсь.
Я не думал, что он выступит лучше, я и ожидал такого Канело. Я верил в себя. Верил в то, что могу победить. Я знал, что у него тяжелые удары и что он будет бить меня по туловищу, по рукам, будет пробивать хуки слева – все это я ожидал, и он это делал».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
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