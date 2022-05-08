Бивол: «Я знал, что у Канело тяжелые удары и верил в то, что могу победить»

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) в интервью SecondsOut прокомментировал свою победу над Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Конечно, когда мой соперник лучше, тогда и я лучше раскрываюсь.

Я не думал, что он выступит лучше, я и ожидал такого Канело. Я верил в себя. Верил в то, что могу победить. Я знал, что у него тяжелые удары и что он будет бить меня по туловищу, по рукам, будет пробивать хуки слева – все это я ожидал, и он это делал».