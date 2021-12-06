Рамирес: «Бивол боится драться со мной»
Бивол заключил соглашение на три поединка в России
Первый бой чемпиона WBA по контракту состоится 11 декабря в Екатеринбурге
12:41
Дмитрий Бивол / Фото - ringside24Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) подписал трехсторонний контракт с промоутерскими компаниями RCC Boxing Promotions и «Мир Бокса», согласно которому проведет на территории России как минимум три поединка.
Об этом сообщил официальный Instagram-аккаунт промоутерской компании «Мир Бокса». Президент организации Андрей Рябинский поделился эмоциями относительно данной сделки.
«Мы давно и успешно сотрудничаем с RCC Boxing Promotions, и теперь это сотрудничество направлено на развитие карьеры Дмитрия Бивола. Мы верим в его большой потенциал, и семь проведенных защит титула чемпиона мира для боксера с 18-ю боями на профессиональном ринге говорят сами за себя. Мы уверены в том, что в следующем году Дмитрия ждут большие бои».
Также по этому поводу высказался и генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
«Мы планируем, что Бивол проведет бои в Екатеринбурге и в Челябинске. Это будут громкие события, к которым будет приковано внимание всего мира».
Сообщается, что первый боем по этому контракту станет поединок против Умара Саламова (26-1, 19 КО), который состоится 11 декабря в Екатеринбурге.
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 23:00.
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