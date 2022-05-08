Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Альваресом

Россиянин одержал победу единогласным решением судей

Фото: badlefthook.com

В Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся бой обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO). Поединок прошел в рамках полутяжелой весовой категории.

С первого раунда Бивол старался работать первым номером. Но ударная мощь в начале поединка оставалась за Альваресом. Уже к третьему раунду Канело включил чемпионский характер и стал перебивать Дмитрия. Впрочем, россиянину удавалось не уходить к канатам. Бивол старался занимать доминирующую позицию и регулярно бить Альвареса.

В пятом отрезке Дмитрий взорвался. Канело ведет себя пока сдерджанно, события не форсирует. А россиянин реально прибавляет от раунда к раунду. К десятому раунду было заметно, что Сауль выглядит растерянным. Мексиканец не готов к такому давлению. Сказывается, что Альварес поднялся в весе.

В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за Дмитрием Биволом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей – 115:113.

Таким образом, Сауль Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил легендарному Флойду Мейвезеру.